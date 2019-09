Wie wil vrijwilliger worden in strijd tegen eenzaamheid? Timmy Van Assche

05 september 2019

19u06 0 Gistel Het Sociaal Huis onderneemt actie om eenzaamheid en isolement bij de bevolking tegen te gaan. “ We zijn op zoek naar vrijwilligers die op regelmatige basis op bezoek kunnen gaan bij inwoners”, laat schepen Michel Vincke (sp.a) weten .

Eenzaamheid treft zowel jonge mensen als ouderen, zo stelt Vincke. “Het is veel ruimer dan het stereotype beeld van de alleenstaande, vaak zorgbehoevende oudere. Eenzaamheid is van alle leeftijden en kan iedereen overkomen, op elk moment in het leven. De vrijwilligers kunnen tal van zaken op zich nemen zoals vrije tijd mee helpen invullen, samen wandelen met de hond, koffie drinken of gewoon een praatje slaan. De praktische en actiegerichte ondersteuning door vrijwilligers in het dagelijkse leven is een grote meerwaarde en helpt verbondenheid creëren tussen mensen.” De vrijwilliger staat positief in het leven en is respectvol, sociaal, integer, geduldig en empathisch, luidt de oproep. “Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij openstaat voor diversiteit, zowel op vlak van afkomst, religie, seksualiteit en beperking.” Wie vrijwilliger wil worden, kan terecht bij dienstencentrum De Zonnewijzer in de Bruidstraat 9 op elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.15 tot 14.15 uur.