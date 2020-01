Werken in Zevekoteheirweg: kruispunt met Stampaerthoekweg onderbroken Timmy Van Assche

02 januari 2020

16u04 0 Gistel Wie aanstaande maandag de baan op moet, houdt maar beter rekening met werkzaamheden in de Zevekoteheirweg, zo laat het stadsbestuur weten.

Vanaf 6 januari worden er aanpassingen uitgevoerd aan de nutsleidingen in de Zevekoteheirweg. De werken vinden plaats in het weggedeelte vanaf de Stampaerthoekweg tot aan de woning in de Zevekoteheirweg 113. “Het kruispunt van de Zevekoteheirweg met de Stampaerthoekweg zal tijdelijk onderbroken zijn”, laat de stad weten. “Gelieve de aangebrachte signalisatie te respecteren en na te volgen”, luidt de besluitende oproep.