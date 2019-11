Wagen belandt op zijn dak na botsing met geparkeerde auto Bart Boterman

19 november 2019

12u51 0 Gistel In de Dorpsstraat in Snaaskerke is maandagavond iets over 21 uur een auto op zijn dak beland na een aanrijding met een geparkeerde wagen.

Het ongeval gebeurde vlak naast de Groene 62, nabij de IJzerwegstraat. “De 20-jarige bestuurder uit Gistel verloor om ongekende reden de controle over zijn stuur en reed tegen een geparkeerde wagen. Door de impact werd de auto van de 20-jarige bestuurder in de lucht gekatapulteerd en belandde die op zijn dak. De man werd lichtgewond naar het Serruysziekenhuis in Oostende overgebracht”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster politie Kouter.

De wagen van de 20-jarige Gistelnaar was total loss en werd getakeld. De aangereden geparkeerde auto raakte eveneens beschadigd en was vooruit geduwd, tegen een tweede geparkeerde auto.