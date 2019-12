Vrouw (45) rijdt onder invloed tegen bloembak en gedraagt zich agressief bij aankomst politie Mathias Mariën

16u15 0 Gistel Een 45-jarige vrouw uit Gistel is voor 15 dagen haar rijbewijs kwijt nadat ze vrijdagnacht onder invloed een ongeval veroorzaakte.

Langs de Nieuwpoortse Steenweg reed de vrouw even na 1 uur met haar personenwagen tegen een bloembak. Bij aankomst van de politie legde ze een positieve ademtest af. De vrouw gedroeg zich agressief en werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. Haar wagen was zwaar beschadigd en moest getakeld worden.