Vrijwilligers en animatoren gezocht voor speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang Timmy Van Assche

19 december 2019

18u56 0 Gistel De jeugddienst van Gistel is voor de buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem en speelpleinwerking de Speelvogel op zoek naar vrijwilligers en (hoofd)animatoren.

Creatieve duizendpoten die goed met kinderen kunnen omgaan zouden zich enkele weken moeten kunnen engageren tijdens krokus-, paas-, zomer-, herfst- of kerstvakantie. Op de stedelijke website van Gistel staat een inschrijvingsformulier. Solliciteren kan vanaf nu tot en met 17 januari 2020. Meer info over de kandidaatstelling is verkrijgbaar via jeugd@gistel.be of 059/80.25.19.