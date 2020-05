Vrijdagse boerenmarkt verhuist tijdelijk van Heyvaertlaan naar plein achter de centrale markt Timmy Van Assche

19u12 0 Gistel Vanaf aanstaande vrijdag zal de wekelijkse boerenmarkt niet plaatsvinden in de Heyvaertlaan. Het plein achter de markt in het hart van Gistel zal de komende tijd het decor vormen. “Het gaat om een tijdelijke maatregel, zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn”, bevestigt schepen van Lokale Economie Dries Depoorter (Open Vld).

Tijdens de vorige editie van de boerenmarkt zijn er toch enkele werkpuntjes naar voren gekomen. Zo leek de doorgang voor de bezoekers wat te smal. Ook de grasstrook en bomen maakte het niet ideaal voor bijvoorbeeld minder mobiele mensen om op een veilige afstand aan te schuiven aan de kraampjes. Een oplossing bestaat er nu dus in om de boerenmarkt en haar tiental marktkramers tijdelijk te verhuizen naar een plein achter de centrale markt. “We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo was één van denkpistes het afsluiten van de Heyvaertlaan, maar dan moesten we een omleiding voorzien voor onder meer de bussen van De Lijn. Dat was dus moeilijk haalbaar. De nieuwe locatie in het centrum is wél een goeie oplossing", zo geeft Depoorter mee. “De Heyvaertlaan heeft heel wat charme en wanneer de coronamaatregelen het toelaten, vindt de boerenmarkt opnieuw op haar vertrouwde locatie plaats.”