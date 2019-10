Vrachtwagen in panne veroorzaakt fikse file in stadscentrum TVA BBO

24 oktober 2019

20u22 4 Gistel Donderdagavond blokkeerde een vrachtwagen met pech een hele poos het verkeer pal in het centrum.

Op de hoek van de Markt en de Stationsstraat had een vrachtwagen af te rekenen met motorpech. Maar wie dacht dat alleen de vrachtwagenchauffeur met de handen in het haar zat, is mis. Omdat de truck net op een smal stuk van de straat was stilgevallen, konden achterliggers niet passeren of voorbijsteken. In de Stationsstraat geldt namelijk eenrichtingsverkeer. De takeldienst was vrij snel ter plaatse, maar het klusje klaren was niet simpel. Talloze wagens en zelfs een tractor en vier bussen van De Lijn belandden in de file die meer dan anderhalf uur aansleepte. Wie geluk had, kon nog net De Donckerstraat inrijden en de malaise vermijden. Andere bestuurders moesten flink wat geduld uitoefenen. De politie hield een deskundig oogje in het zeil.