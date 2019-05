Voortaan elke eerste donderdag zitdag in Sociaal Huis over Groeipakket (of kinderbijslag) Timmy Van Assche

24 mei 2019

00u44 0 Gistel Het Sociaal Huis heeft in samenwerking met het Huis van het Kind en FONS, de Vlaamse uitbetaler van het nieuwe Groeipakket, een informatieavond georganiseerd. Voortaan kan je elke eerste donderdag van de maand terecht op een zitdag voor meer info.

Het Groeipakket is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Bij de geboorte of de adoptie van een kind krijg je een startbedrag en een maandelijks basisbedrag. Elk kind krijgt bovendien een schoolbonus in augustus. Er is ook een sociale toeslag en een jaarlijkse schooltoeslag voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. Een zorgtoeslag is er dan weer voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Gaat je kind naar een kinderopvang waar je niet betaalt volgens je inkomen of gaat je kind van 3 of 4 jaar naar de kleuterklas? Dan is er ook de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag. Wie al kinderbijslag kreeg, ontvangt automatisch het Groeipakket. Verwacht je een kindje? Dan kies je zelf je uitbetaler. Er zijn vijf uitbetalers: de publieke uitbetaler FONS en vier private uitbetalers. Tijdens een eerste informatieavond werden geïnteresseerden wegwijs gemaakt in het systeem. Bovendien heeft FONS elke eerste donderdag van de maand een zitdag van 13..0 tot 15.30 uur in het Sociaal Huis in Bruidstraat 1.