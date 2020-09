Voormalige OCMW-administratie wordt doorgangswoning Timmy Van Assche

24 september 2020

13u34 0 Gistel Het gebouw in de Bruidstraat 11, tot 2011 in gebruik als onderkomen voor de administratie en het Sociaal Huis van Gistelse OCMW, wordt momenteel verbouwd tot twee woonunits bestemd als doorgangswoningen.

Eén woonunit wordt voorbehouden als lokaal opvanginitiatief - kortweg LOI - ter vervanging van de andere LOI-woning in de Neerhofstraat 6. “Mensen die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden door bijvoorbeeld een brand, onbewoonbaarverklaring van hun woning, uithuiszetting of relationele moeilijkheden, kunnen beroep doen op het OCMW voor het verkrijgen van een doorgangswoning. Het verblijf in een doorgangswoning is tijdelijk”, duidt schepen Michel Vincke (sp.a). “Het stadsbestuur kan deze noodzakelijke noodwoningen realiseren dankzij 60.000 subsidies van de Nationale Loterij. Het einde van de werken wordt voorzien tegen het voorjaar 2021.”