Voor het eerst vrouwelijke voorzitter bij Rotary Gistel Timmy Van Assche

30 juli 2019

Gistel De vzw Rotary Gistel heeft voor het eerst een vrouwelijke voorzitter.

“Sinds 2002 is Rotary Gistel niet langer een mannenbastion. Maar nog nooit was een vrouw voorzitter. Voortaan neemt Lut De Coster uit deelgemeente Zevekote, de leiding op zich. Ze is al dertien jaar actief lid bij Rotary en vertegenwoordigt er de classificatie akkerbouw-varkenshouderij. Het is namelijk de bedoeling dat zoveel mogelijk verschillende beroepen vertegenwoordigd zijn in onze vzw”, laat de bestuursploeg weten.

In haar Raad van Bestuur zetelen ook anesthesist Geert Pieters uit Wenduine, Paul Cappon van de gelijknamige Citroën-garage uit Ichtegem, Peter Devriendt van bedrijfsvoertuigen Scania uit Ichtegem, secretaris is advocaat Benedikte Van Der Perre uit Oudenburg en florist Kris Provoost uit Gistel. Rotary Gistel organiseert dit jaar verschillende activiteiten voor het goede doel, te beginnen met zangfeest Gistel Zingt op de plaatselijke Markt op woensdag 14 augustus om 19 uur. Op zondag 1 september om 14 uur is er een klassiek tuinconcert met ‘afternoon cream tea’ in domein Doornhoek in de Warandestraat 79 in Gistel. In de lente van 2020 is er een bloemenverkoop bij Provoost in Gistel en ook volgend jaar, op 17 mei, is er opnieuw de Duck Race bij de site van de Abdijhoeve in Oudenburg.