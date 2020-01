Voor het eerst infobeurs over vakantie-initiatieven voor kinderen Timmy Van Assche

16 januari 2020

16u48 0 Gistel Op zaterdag 25 januari van 10 tot 12 uur organiseren de jeugd- en sportdienst voor het eerst een infobeurs rond de vakantie-initiatieven van 2020. Deze beurs vindt plaats in vrijetijdscentrum Zomerloos en richt zowel op ouders als kinderen.

Via de infomarkt krijgt de bezoeker zicht op de verschillende opvanginitiatieven tijdens de paas- en zomervakantie in Gistel. Iedere organisator krijgt op deze beurs de kans om zijn of haar initiatief te promoten en de nodige informatie te voorzien. “Met dit initiatief willen we de inwoners optimaal informeren over het aanbod aan vakantie-initiatieven in de paas- en zomervakantie”, laten bevoegde schepenen Ann Bentein (Open Vld) en Dries Depoorter (Open Vld) weten. “Zo vindt iedere ouder op tijd een opvangplaats voor zijn of haar kind. Tijdens de infobeurs zal een overzichtelijke en beknopte brochure ter beschikking zijn met een handig overzicht van alle initiatieven. Zo kunnen ouders het aanbod vergelijken en bekijken.” Deze informatie wordt ook op onze website geplaatst www.gistel.be. “We plannen ook nog een zomerse sportbeurs om het sportaanbod, de clubs en hun initiatieven nog beter aan het grote publiek kenbaar te maken”, besluit schepen Depoorter.