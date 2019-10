Voor 10.000 euro aan banden gestolen bij Decramer Bart Boterman

14 oktober 2019

14u05 1 Gistel Inbrekers hebben zondagnacht voor 10.000 euro banden gestolen bij Bandencentrale Decramer in de Rochesterlaan in Gistel. Het gaat om banden voor vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens.

De inbrekers begaven zich vermoedelijk eerst op het terrein van de buren en knipten de omheiningsdraad stuk. “Vervolgens zijn ze langs achter de loods binnengedrongen, door het cilinderslot van de achterdeur open te breken. Zestien banden voor vrachtwagens, zestien banden voor bestelwagens en een handvol gewone autobanden zijn verdwenen. Daarnaast is ook werkmateriaal ontvreemd, hoofdzakelijk sleutels om de banden mee te vervangen", zegt zaakvoerder Youri Kim, die de bandencentrale in februari dit jaar over nam.

“Volgens mijn eerste berekeningen zou het verlies rond de 10.000 euro liggen. Een serieuze streep door de rekening. Ik hoop dat de politie snel tot een doorbraak komt", aldus Youri Kim. De politie Kouter kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De recherche is een onderzoek opgestart. Wie verdachte handelingen zag in de Rochesterlaan zondagnacht, kan de lokale politie Kouter contacteren op 059 27 02 30.