Voetbalvelden KEG Gistel en SK Snaaskerke krijgen stevige onderhoudsbeurt Timmy Van Assche

20 mei 2020

20u22 0 Gistel De voetbalclubs KEG Gistel en SK Snaaskerke waren genoodzaakt om dit jaar het voetbalseizoen vroeger dan voorzien stop te zetten. “Gistel maakt van de nood een deugd en grijpt deze situatie aan voor de regeneratie van de terreinen”, zegt sportschepen Dries Depoorter (Open Vld). “Daarmee investeert Gistel niet alleen logistiek maar ook financieel in de voetbal.” Op de terreinen van KEG Gistel wordt ook een volledig nieuw voetbalterrein aangelegd.

De firma Krinkels voorziet enerzijds het onderhoud op jaarbasis en anderzijds de regeneratie van de voetbalvelden. Diezelfde firma neemt ook het maaien van de velden, afvoer en verwerking van het gemaaide gras voor haar rekening. Voor Snaaskerke komt dit neer op een totale kostprijs van bijna 42.000 euro, voor Gistel op net geen 46.000 euro.

“Je kon de laatste tijd dus een grote bedrijvigheid op onze voetbalterreinen waarnemen”, legt Depoorter uit. “In een eerste fase wordt de toplaag van de natuurgrasvelden geëgaliseerd en wordt de teelaarde machinaal uit de grond naar boven gebracht. Dit proces heet ‘recycling dressing’. Deze vroege regeneratie is vooral een goede zaak voor de aangroei van de graszaden.” Andere pluspunten volgens de schepen zijn het verluchten, verschralen/bezanden en uitvlakken van sportvelden - al dan niet met bovengehaalde grond of met een toplaagmengsel -, het doorzaaien van velden in drie richtingen, bemesten en uitkammen. “De volledige heraanleg van de toplaag bij KEG en de bezanding van de terreinen in Snaaskerke staan ook nog op de planning. Dit is noodzakelijk voor de doorlaatbaarheid van de velden”, zegt de sportschepen.

In een laatste fase wordt de hoogte van de voetbaldoelen aangepast. “De nodige nieuwe netten voor beide clubs worden aangekocht. Zo worden de voetbaldoelen terug reglementair van nieuwe goals voorzien. Concreet worden bij de balvangnetten van Snaaskerke de draden opnieuw opgespannen en één balvangnet wordt vernieuwd”, geeft Depoorter nog mee. “Er gebeurt ook een camera-inspectie en reiniging van het bestaande drainagesysteem en inspectie van de putten.” Grondige verticutering moet mosvorming bestreden worden. De werken worden afgerond met de belijning van de voetbalvelden. “Dankzij deze inspanningen is het Gistelse voetbal klaar om een nieuwe start te maken, van zodra het kan en mag”, besluit Dries Depoorter.