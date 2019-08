Vlaamse streekhoning van BIJ De Honingmaker: “We blijven inzetten op kleinschalige en natuurlijke productie” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Timmy Van Assche

31 augustus 2019

07u00 0 Gistel Een van de jongste streekproducten uit onze streek is de honing van Daniël De Rycker en Martine Van Litsenburgh uit Snaaskerke, deelgemeente van Gistel. Pas begin dit jaar werd hun honing officieel als Vlaams streekproduct uitgeroepen. “Sindsdien is de verkoop sterk toegenomen, maar we blijven op kleine schaal produceren. Bewust.”

Even terug naar midden februari. Dat Snaaskerkse honing tot Vlaams streekproduct werd uitgeroepen, was voor velen een verrassing. Daniël - Danny voor de vrienden - was toen nog maar pas zes jaar als imker bezig, maar wist wel een van de beste honingen uit de regio op de markt te brengen. “Toen we werden erkend, had ik negentien bijenkasten, nu zijn dat er al 29", lacht Danny. “Let wel, in de meeste van die nieuwe kasten zitten jonge bijenvolken die pas volgend jaar honing zullen maken. We willen ook op kleine schaal en op natuurlijke wijze honing aan de man blijven brengen.” Sinds zijn product is erkend, is het succes enorm gestegen. “De meeste honingpotjes die ik nu heb staan, zijn zelfs gereserveerd. De vraag is dan ook echt heel groot. Maar wat leuker is: mensen zijn ook benieuwd naar hoe we honing maken. Ze vragen informatie, zijn oprecht geïnteresseerd en willen graag de bijenkasten eens zien.”

De meeste honingpotjes die ik nu heb staan, zijn zelfs gereserveerd. De vraag is dan ook echt heel groot Daniël De Rycker

Natuurproduct

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) prijst de honing van Daniël en Martine voor zijn opvallende smaak. “Het zou makkelijk zijn om alleen maar honing te maken op basis van koolzaad, maar dat doen we bewust niet. Er staan bijenkasten in Koekelare, Kortemark, Vladslo, Roksem en soms in de duinen bij Raversyde. Sommige kasten staan in bossen, in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos, andere dan weer bij particulieren en landbouwers. We wonen in het centrum van Snaaskerke. Ook al is het een dorp, in zo’n dichtbevolkte omgeving is het niet makkelijk bijenkasten te houden.”

Net omdat de bijen in verschillende bloemen en velden vertoeven, heeft ook de honing verschillende smaken en vitaminen. “We laten de natuur gewoon haar werk doen.” En te denken dat Danny enkele jaren geleden nog projectleider bij Proximus was. “Ik was van 5 tot 19 uur met mijn job bezig. Maar als liefhebber van alles wat met de natuur te maken heeft, zocht ik ook een activiteit voor wanneer ik met pensioen zou gaan. Acht jaar geleden volgde ik een imkercursus in Poperinge.”

Tegen sjoemelhoning

Ondertussen is Daniël ook secretaris van de regionale imkersbond Kustbie. Die vereniging organiseert ook cursussen voor beginnende imkers. Daniël maakt er ook een punt van om te strijden tegen zogenaamde sjoemelhoning. “Als je ergens een pot honing van vijfhonderd gram ziet staan voor amper één euro, moet er een alarmbelletje afgaan. Op veel honingpotten staat aangegeven dat er honing van binnen en buiten de Europese Unie gemengd wordt. Dat is vooral problematisch als deze uit China komt. Daar komt synthetisch stuifmeel uit een zakje en wordt het manueel op de bloesems aangebracht. Eigenlijk is het eindproduct in dat geval niet meer dan pure suiker. Dat heeft niks meer met ambacht te maken. Met dit label willen we dan ook een ambassadeursrol op ons nemen voor alle andere imkers. Samen bereiken we meer.”

Als je ergens een pot honing van vijfhonderd gram ziet staan voor amper één euro, moet er een alarmbelletje afgaan. In China wordt synthetisch stuifmeel manueel op de bloesems aangebracht. Eigenlijk is het eindproduct in dat geval niet meer dan pure suiker

De honing wordt op de markt gebracht onder de naam ‘BIJ De Honingmaker’ in de Vrijheidsstraat 11. Meer info op 059/27.84.75 of via danny.de.imker@gmail.com.

Tot slot broeden ze in Gistel op leuke plannen. Onlangs werd op de site van Oostmolen een publieke bijenhal in gebruik genomen. Ooit hoopt de Kustbie er honing te kunnen uithalen, maar het educatieve luik staat voorop. Alle partners willen er een vlotte samenwerking op de been brengen tussen de historische molen, het plaatselijke restaurant en de bijenhal.

