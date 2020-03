Vierjarige kater in brand gestoken: “Vreselijk wat men onze Pepper heeft aangedaan. Ik wil weten wie tot zoiets in staat is” Bart Boterman

09 maart 2020

21u04 38 Gistel In Gistel is zondag een kat in brand gestoken. De vierjarige kater Pepper vecht momenteel voor z'n leven. “Het is vreselijk wat men onze Pepper heeft aangedaan”, vertelt baasje Sandra Soete uit de Canadalaan. Ze liet haar kater zondagvoormiddag buiten. Pas ’s avonds om 23 uur, veel later dan gewoonlijk, kwam Pepper aangestrompeld. “Verbrand en in shock. Ik wil weten wie tot zoiets in staat is”, zegt Sandra verontwaardigd. Ze diende klacht in bij de politie.

“Toen Pepper zondagavond aan het raam stond, zagen we meteen dat er iets fout was. Ik belde meteen de dierenarts. Nog een geluk dat we zo laat, op een zondag, nog op consultatie mochten gaan. Eerst dacht ik dat Pepper aangereden was, maar volgens de dierenarts is dat niet mogelijk. Pepper heeft enkel diepe brandwonden maar geen breuken noch schaafwonden. Onze kater moet overgoten zijn met een brandbaar product en is daarna in brand gestoken”, getuigt Sandra Soete. De vierjarige kater wordt voorlopig in slaap gehouden om de pijn te verlichten.

Aangifte bij de politie

“De dierenarts doet zijn uiterste best om Pepper te redden, maar we zijn er niet zeker van of hij het zal halen. Op sommige stukken huid zijn tot in de derde graad verbrand. Bij mensen kunnen ze dode huid transplanteren, bij katten niet. Het zal afwachten zijn of de huid zich überhaupt zal kunnen herstellen. Ik mag er niet aan denken wat voor pijn ons beestje heeft doorstaan”, gaat Sandra verder. Ze deed maandagmorgen aangifte bij de politie Kouter.

Oproep naar getuigen

“Ik hoop echt dat ze deze crimineel of criminelen vinden. Als je een kat zoiets aandoet, dat ben je compleet harteloos. Mensen die iets hebben gezien, gehoord of iets weten over de dader(s), roep ik op om de politie te contacteren”, besluit de vrouw. De wijkpolitie van Gistel is te bereiken op 059/27.02.30. Pepper blijft de komende dagen zeker nog bij de dierenarts ter observatie.