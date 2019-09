Vief Gistel zet kampioenen in de bloemetjes Timmy Van Assche

12 september 2019

23u42 0 Gistel Op het jaarlijks ledenfeest van Vief, de sociaal-culturele vereniging van en voor 50-plussers en gepensioneerden, werden de kampioenen in het manillen en bowlen gevierd.

Bij de dames werd Denise Boysen kaartkampioene voor Yvonne Quintens. Bij de heren kaapte Fernand Devriendt de eerste prijs weg voor de neus van Herman Naessens. Marijke Depozzolo was de primus bij de dames op de bowlingbaan en dit voor Yvette Vandenkerkhove. Bij de heren ging de bowlingtitel naar Franky Dhondt voor Geert Deschacht. Ondertussen is het nieuwe kaartseizoen terug van start gegaan in de zalen van ontmoetingscentrum Oud Stadhuis in Gistel. Alle info is te verkrijgen bij de voorzitter Lea Storme via 059/279.025.