Vernieuwde huisstijl nu nog meer zichtbaar in het straatbeeld Timmy Van Assche

06 februari 2020

07u53 0 Gistel De nieuwe huisstijl van stad Gistel is nu ook zichtbaar in het straatbeeld met nieuwe borden, banners en stickers. Concreet gaat het om de vernieuwing van de banners aan de ontmoetingscentra, borden aan de invalswegen, stickers op de infoborden aan de gemeentelijke diensten en de belettering op de wagens van de werkliedenploeg.

“Met deze verwezenlijking treden we nog meer als een eengemaakt Gistel naar buiten”, stelt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Het eerste concrete resultaat van de nieuwe huisstijl kwam er midden 2018 met de nieuwe website en het vernieuwde infoblad Gistelzine. Daarna volgde de omschakeling van de social media. In 2019 hebben we ons vervolgens gefocust op de interne omschakeling, zoals software, nieuwe sjablonen, een nieuwe taalhuisstijlgids en meer.. Eind 2019 werd dan de eerste aanzet gegeven voor de omschakeling van de huisstijl in het straatbeeld.” De dienst communicatie bestelde borden, banners en stickers die momenteel geplaatst worden door de werkliedenploeg. Op de stedelijke Facebookpagina van Gistel werd een speciaal fotoalbum aangemaakt met kiekjes van de huisstijl. Voor het ontwerp werkte Gistel samen met het gespecialiseerde bureau Maquina.