Verloren gelopen of uitgebroken dier? In Gistel krijgen die onderdak in... het containerpark Timmy Van Assche

06 februari 2020

06u47 0 Gistel Voortaan worden verloren gelopen of uitgebroken honden, katten, maar zelfs schapen en kalveren opgevangen op het containerpark van Gistel in afwachting van een terugkeer naar de rechtmatige eigenaar. Het stadsbestuur plaatste daarom een groot hok achteraan het park.

Het is de bedoeling dat in de grote kooi van drie op twee meter, met daarin nog eens een hok dieren tijdelijk kunnen worden opgevangen. “Als onze diensten gecontacteerd worden over pakweg een loslopende hond, maar het dier kan niet terecht kan bij het Blauw Kruis of de eigenaar is niet meteen bereikbaar, dan kunnen we de hond heel even onderdak bieden op ons containerpark. Onze diensten kunnen steeds toegang tot het containerpark verkrijgen. Niet alleen honden of katten, maar zelfs uitgebroken schapen en kalveren kunnen in de ruime kooi worden ondergebracht. Hoe het er vroeger aan toe ging? Wel, dan moest een oplossing geïmproviseerd worden. Dit kleine project kan echter een grote meerwaarde betekenen.” De technische dienst van de stad heeft de kooi zelf gemaakt, de stad betaalde 710 euro aan materiaal. Op vandaag zijn er nog geen dieren in het hok ondergebracht, maar de recyclageparkmedewerkers zijn alvast voorbereid. “De dierenvoeding staat al klaar”, knipogen parkverantwoordelijke Serge Rosseel en medewerker Franky Vandaele. “We zijn al een beetje een atypisch containerpark met een insectenhotel, decoratieve wilgentakken en zelfs rondlopende kippen. Nee, veel plaats neemt deze nieuwe kooi niet in.”

Invriezen van kadavers

Het stadsbestuur blijft schaven aan haar beleid rond dierenwelzijn, zelfs al zijn de dieren overleden. “Voorheen werden dieren die op het openbaar domein overleden, bijvoorbeeld na een aanrijding, gewoon in een perscontainer gegooid. Dat doen we niet meer. We nemen een foto van een overleden dier, plaatsen die bijvoorbeeld via de Facebookpagina Zwerfkatjes Gistel op sociale media en hopen dat de eigenaar die foto opmerkt. De kadavers worden ingevroren en bewaard op de site van de werkliedenploeg. Uiteindelijk kunnen baasjes alsnog op een respectvolle manier afscheid nemen van hun dier”, besluit Aernoudt. “Pas wanneer de diepvries vol zit, schakelen we de gespecialiseerde firma Rendac in om de kadavers te verwerken.”