Verdeling mondmaskers én pretpakketjes volop aan de gang Timmy Van Assche

17 mei 2020

15u33 0 Gistel Vanuit zaal Zomerloos, waar voorheen een triagepunt was ingericht, is de verdeling van 10.300 mondmaskers volop aan de gang. Maar ook de jongere inwoners van de stad krijgen een leuke attentie toegestopt.

Alle inwoners ouder dan 12 jaar krijgen een wasbaar exemplaar. “Vele vrijwilligers zijn dit weekend druk in de weer om per adres een enveloppe klaar te hebben met daarin dus een mondmasker in textiel” duidt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “De wijkverantwoordelijken verdelen die bijgevolg bij onze inwoners. Dankzij onze vroege bestelling en de hulp van vele vrijwilligers zijn wij één van de eerste gemeenten die wasbare maskers kan verdelen.” Gistel deed beroep op een textielbedrijf uit Waregem en kon ook rekenen op de inzet van heel wat vrijwilligers om zelf 2.000 mondmaskers te maken.

Pakket tegen verveling

Daar houdt het niet bij op. Naast de verdeling van mondmaskers, werden er ook nog ‘pretpakketten tegen verveling’ verdeeeld voor Gistelse kinderen van 5 tot 12 jaar. Dit gebeurt in samenwerking met Huis van het Kind en de medewerkers van Samenlevingsopbouw, die actief zijn in WoonWel. “In die pakketjes zitten tips om de vrije tijd van de kinderen leuk in te vullen. Er zitten knutseltips in, ideeën om te bewegen en lekkere recepten. Ieder kind krijgt ook een doosje stoepkrijt en een bellenblaas. Met de hulp van vrijwilligers worden maar liefst 1.051 pakketjes bij de kinderen thuis geleverd”, zegt schepen van Sociale Zaken Michel Vincke (sp.a). “Het kan zijn dat door de coronamaatregelen kinderen zich wat sneller gaan vervelen. Daarom sloegen de eerder vermelde organisaties de handen in elkaar om alle Gistelse kinderen tussen 5 en 12 jaar een cadeautje te bezorgen. Hiermee kunnen ze hun vrije tijd op een leuke manier opvullen.”