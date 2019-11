Veiligere fietsverbinding langs het kanaal ter hoogte van de Kalsijdebrug Timmy Van Assche

20 november 2019

16u41 2 Gistel De provincie West-Vlaanderen trekt 374.000 euro uit om de zogenaamde fietssnelweg F39, langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, om te leiden achter het bedrijf Qsalt. Dat laat provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA) weten na een recente bijeenkomst van de bevoegde raadscommissie.

Het nieuwe fietspad komt achter het bedrijf Qsalt, nabij de Kalsijdebrug in Gistel. “De provincie mikt op uitvoering net voor of net na de zomer 2020", zegt Aernoudt. “De omleiding verlegt het tracé van de fietssnelweg F39 tussen Oudenburg en Veurne. Het nieuwe en veiliger tracé van drie meter breed volgt over een lengte van 550 meter het Zandvoordegeleed achter het bedrijf.”

Het fietspad sluit aan op de tunnel onder de N33 die al een paar jaar geleden werd voorzien voor de fietssnelweg F33 tussen Oostende en Torhout. De twee fietssnelwegen zullen elkaar daar dus kruisen. “De gronden nodig voor dit project zijn al verworven”, deelt Aernoudt mee. “De provincie heeft ook al een omgevingsvergunning op zak om de werken uit te voeren. Het is zonder meer een goede zaak dat de veiligheid van fietsers centraal staat. We hopen op een kwalitatieve uitvoering”, besluit het provincieraadslid en schepen van Gistel.