Veertiger staat terecht voor bezit en verspreiding van 5.500 bestanden kinderporno Siebe De Voogt

15 oktober 2019

15u35 0 Gistel Een 44-jarige Gistelnaar staat in de Brugse rechtbank terecht voor het bezit en de verspreiding van zo’n 5.500 bestanden kinderporno. J.S. hangt een voorwaardelijke celstraf boven het hoofd.

Het onderzoek ging begin 2017 van start, toen vanuit de Verenigde Staten een melding kwam dat vanop een Belgisch IP-adres een afbeelding met kinderporno was verspreid. Onderzoek wees uit dat de foto verstuurd werd vanop de computer van J.S. (44) uit Gistel. Bij een huiszoeking op 6 januari werden onder meer een harde schijf en computer in beslag genomen. De speurders vonden op de gegevensdragers een 5000-tal foto’s en 500-tal filmpjes met kinderporno terug. “De beklaagde deed ook bijna 1.300 opzoekingen op kinderpornografische websites”, stelde de procureur. “Hij kreeg de kans om zelf hulp te zoeken, maar deed dat uiteindelijk niet. Een voorwaardelijke straf lijkt me hier passend.” Volgens de verdediging kreeg J.S. in z’n jeugd te maken met grensoverschrijdend gedrag vanwege z’n turnleraar. “Mijn cliënt heeft ook een probleem met gewone porno. Hij raakt opgewonden door ernaar te kijken, maar walgt nadien van zichzelf en glijdt helemaal af”, pleitte meester Els Leenknecht. “Hij geeft toe dat hij kinderporno downloadde, maar heeft die nooit bewust verspreid.” Uitspraak op 19 november.