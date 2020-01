Vastgereden vrachtwagen blokkeert 2,5 uur lang de Zevekotestraat Bart Boterman

15 januari 2020

13u03 2 Gistel De Zevekotestraat tussen Zevekote en Sint-Pieters-Kapelle was woensdagmorgen twee uur lang versperd door een vrachtwagen die zich had vastgereden.

Volgens de lokale politie Kouter liep het iets over 6 uur fout. Tijdens een draaimanoeuvre reed de vrachtwagen, bestuurd door een 42-jarige chauffeur uit Boom, zich vast in de grasberm. De vrachtwagenchauffeur probeerde met behulp van een tractor van een landbouwer uit de buurt zijn vrachtwagen los te rijden, maar dat mislukte. Intussen was de politie aangekomen en werd het verkeer omgeleid via Zande.

Een takeldienst kwam dan maar ter plaatse en dit keer lukte het wel om de vrachtwagen uit de berm te slepen. Rond 8.30 uur was de rijbaan vrij en kwam de brandweer nog ter plaatse om de modder op de weg op te kuisen.