Vader en zoon overmeesteren inbreker ‘van 130 kilo’: rechter veroordeelt dader tot 2 jaar cel Siebe De Voogt

14 mei 2020

14u29 0 Gistel Een 41-jarige Bulgaar heeft een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar gekregen voor een woninginbraak in Gistel. Ivo M. werd in het najaar overmeesterd door de overburen van het slachtoffer. Niet makkelijk volgens hen, aangezien de inbreker "wellicht 130 kilo woog"

De feiten speelden zich op vrijdag 29 november af langs de Oostendsebaan in Gistel. Een vader en zoon hoorden in de loop van de namiddag glasgerinkel bij de woning van hun 75-jarige overbuur. Ze verwittigden de politie en beslisten in afwachting van hun komst nog wat rond te rijden in de buurt. Toen op een bepaald moment een man in een zwart joggingpak naar buiten kwam, zetten ze de achtervolging in. De inbreker vluchtte achter een bedrijfsgebouw, maar kon daar ingesloten worden door de vader en z'n zoon. Het duo werkte hem tegen de grond en hield hem in bedwang tot de politie ter plaatse was. “Dat was niet makkelijk, want hij woog wellicht 130 kilo”, vertelden ze in deze krant.

Onderzoek wees uit dat Ivo M. (41) de nacht voordien samen met een 45-jarige landgenoot vanuit het Verenigd Koninkrijk de ferry had genomen naar Calais. Op aangeven van M. werden de juwelen die werden buitgemaakt bij de inbraak teruggevonden op een bedrijventerrein in de buurt. Zijn kompaan Neshko D. nam de benen en kon nooit meer worden aangetroffen. Hij werd donderdagmorgen bij verstek veroordeeld tot 1 jaar cel. Ivo M. werd in Bulgarije al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg daarom 2 jaar gevangenisstraf.