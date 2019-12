Vader en zoon overmeesteren inbreker: “Hij woog wellicht 130 kilo, maar we wilden hem niet laten lopen” Siebe De Voogt

01 december 2019

11u14 0 Gistel Een vader en zoon uit Gistel hebben zich vrijdagmiddag als ware helden gedragen. Ze betrapten een inbreker op heterdaad bij één van hun buren, achtervolgden hem en werkten de man uiteindelijk tegen de grond. “Hij woog wellicht 130 kilo, maar we wilden hem voor geen geld van de wereld laten lopen", vertellen ze.

De feiten speelden zich vrijdag rond 13 uur af langs de Oostendsebaan in Gistel. Vader en zoon waren samen aan het werk, toen die laatste plots glasgerinkel hoorde aan de overkant van de straat. “We hebben de politie gebeld en zijn een kijkje gaan nemen bij de overburen”, vertelt de vader. “Ik ben in mijn bestelwagen gesprongen en ben rond hun domein beginnen rijden. Ik wilde er zeker van zijn dat de inbrekers niet via de achterkant zouden wegvluchten.”

130 kilo

De heldhaftige buurman zag een deur van de woning openstaan en wist op dat moment dat het zeker om een inbraak ging. “Plots kwam een man in een zwart joggingpak naar buiten gewandeld. Hij wandelde weg langs een klein pad aan het huis en stak de baan over. Ik ben hem achterna gereden en ben beginnen claxonneren. Ik wilde die man opjagen, maar hij gaf geen kik. Plots begon hij te lopen. Hij probeerde weg te vluchten achter het bedrijfsgebouw naast onze deur. Ik ben langs de ene kant van het pand gelopen, mijn zoon nam de andere zijde voor zijn rekening. Op die manier hebben we de inbreker kunnen insluiten. Hij kon geen kant meer op.”

Vader en zoon slaagden erin om de verdachte tegen de grond te werken en hielden hem in bedwang tot de politie arriveerde. “Die inbreker woog zeker 130 kilo. Hij probeerde zich nog los te wrikken, maar wij wilden hem voor geen geld van de wereld laten lopen. Er gebeuren immers al zoveel inbraken in de regio. Of we geen schrik hadden? Helemaal niet. We hebben eigenlijk op geen enkel moment getwijfeld. Het ging allemaal zo snel, dat we er niet bij nagedacht hebben.” De inbreker, een 41-jarige Bulgaar, werd door de politie in de boeien geslagen en zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgens het Brugse parket komt hij mogelijk nog in aanmerking voor andere feiten. “Maar dat zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen", klinkt het.