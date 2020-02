Uitbater Bistro La Gare viert tweede verjaardag Timmy Van Assche

14 februari 2020

19u03 0 Gistel Van vrijdag 28 februari tot en met zondag 1 maart viert bistro en sfeercafé La Gare haar verjaardag. Er staan heel wat activiteiten gepland, met onder meer optredens van Yves Segers en dj DiMaro.

De naam ‘La Gare’ bestaat al sinds 2010. Maar twee jaar geleden nam Jens Devlieghere de zaak in de Stationsstraat 85, vlak naast de fietsroute Groene 62, over. “En toen ben ik ook met een nieuwe jaartelling begonnen”, knipoogt Jens. “Toch zetten we de jarenlange traditie van elk jaar feest te vieren netjes verder.” Op vrijdag 28 februari start het feestweekend om 18 uur. Voor 25 euro per persoon kunnen er scampi à volonté gesmikkeld worden. Opvallend: om 20.30 uur staat zowaar een travestieshow gepland met Miss Zarine & The Ladies. Na de show volgt een afterparty. Op zaterdag 29 februari kunnen de gasten genieten van halve kip of ribbetjes à volonté voor 19 euro per persoon. Het is ook uitkijken naar het live-optreden van zanger Yves Seger om 21 uur. Dj DiMaro, bekend van onder meer Ostend Beach, bestijgt om 22 uur het podium. Djonah, nog een bekende naam uit de feestwereld, sluit vanaf 23 uur af. Op zondag 1 maart beginnen de feestelijkheden al om 15 uur met een bingonamiddag met koffie en gebak aan 10 euro per persoon. Om 19 uur volgt een breughelmaaltijd aan 21 euro per persoon. Nico Steun sluit het feestweekend af om 21 uur. “Het hele weekend willen we zowel jong en oud(er) plezieren met een leuk programma. In de zaak kunnen we tot honderd personen ontvangen. In tegenstelling tot vorige keren, zetten we geen feesttent op en vindt alles in de zaak zelf plaats”, vertelt Jens nog. Reserveren voor de maaltijden à volonté en de bingomiddag is verplicht. Alle info: 059/70.08.10 en info@la-gare.be.