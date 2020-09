Twintiger valt kameraad van bovenbuur aan met samoeraizwaard, en huisgenoot met golfstick Siebe De Voogt

15 september 2020

15u29 1 Gistel Een 24-jarige man uit Gistel riskeert 12 maanden cel voor twee vechtpartijen waarbij hij een wapen gebruikte. Z.N. viel de kameraad van z'n bovenbuur aan met een samoeraizwaard en takelde een jaar later ook een huisgenoot toe met een golfstick.

Een eerste vechtpartij vond op 25 juli 2017 plaats. Die dag ergerde Z.N. (24) zich naar eigen zeggen aan luide muziek bij z'n bovenbuur. Hij nam twee tassen uit z'n keuken en gooide die via het raam van z'n appartement een verdieping hoger binnen. Een bezoeker van z’n bovenbuur stormde daarop met een vleesmes de trap af. Volgens het parket wachtte Z.N. hem op met een samoeraizwaard. “Het slachtoffer vluchtte weg, maar de beklaagde ging hem achterna en stak hem in de voet met het zwaard.”

Te veel geblaf

Het parket seponeerde aanvankelijk het dossier, maar ging uiteindelijk toch over tot vervolging na nieuwe feiten op 26 oktober 2018. Z.N. takelde toen een huisgenoot toe met een golfstick. Het slachtoffer zou gevonden hebben dat de hond van de twintiger te veel blafte en gaf hem daarop enkele vuistslagen. In een reactie nam Z.N. een golfstick en sloeg in de richting van de man, die volgens het parket een lelijke wonde opliep. De Gistelnaar hangt voor beide feiten samen 12 maanden cel boven het hoofd.

Volgens zijn advocate Silke Brutin was er sprake van wettige zelfverdediging en moet haar cliënt dan ook vrijgesproken worden. “Het eerste slachtoffer was niet aan het weglopen met dat vleesmes, maar haalde uit naar mijn cliënt waarop hij reageerde", pleitte hij. “Die tweede man was z'n hond serieuze vuistslagen aan het geven. Hij wist dat hij de man niet zou aankunnen en greep daarom naar die golfstick.” Vonnis op 20 oktober.