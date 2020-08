Twee nieuwe wandelroutes voor jong en oud doorkruisen de stad Timmy Van Assche

17 augustus 2020

In het kader van 'Ik Zomer West-Vlaams' lanceert de stad twee nieuwe wandelroutes. Eentje is zelfs specifiek gericht op wie minder goed te been is.

Een eerste wandelroute start en eindigt aan de Oostmolensite en laat deelnemers passeren langs bekende historische plekjes en minder gekende plaatsen met een verhaal. Bij elke locatie staat er een beschrijving. De route is in totaal 7 kilometer lang.

De tweede tocht is een ‘zitbankenroute’ en richt zich op personen die minder goed te been zijn. Om de 500 meter is er een zitbankje waar wandelaars even kunnen uitblazen. Bij elk rustpunt is er bovendien ook een bewegingsoefening. Zo wil de stad er een belevingsroute van maken, waar vrienden en familieleden kunnen aan deelnemen. De zitbankenroute is 5 kilometer lang, je kan ze op om het even welk punt aanvatten.

Voor beide wandelingen kan je een kaartje afhalen in lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer in de Bruidstraat 9. De routes zijn ook bewegwijzerd.