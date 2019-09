Twee mannen vallen voorbijgangers lastig tijdens Feest in ’t Park Mathias Mariën

01 september 2019

14u22 0 Gistel De politie heeft zaterdagnacht twee mannen bestuurlijk aangehouden die op de Markt van Gistel verschillende voorbijgangers lastigvielen.

De 17-jarige jongen uit Gistel en 29-jarige man uit Ichtegem veroorzaakten problemen in de omgeving van de feesttent van Feest in ’t Park. Ze waren dronken en vielen mensen lastig. Ze werden bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de cel ter ontnuchtering.