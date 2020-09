Twee gewonden bij zware botsing op E40 Bart Boterman

06 september 2020

09u17 0 Gistel Op de E40 tussen Gistel en Middelkerke is zaterdagavond rond 21.30 uur een zware aanrijding gebeurd, in de richting van Frankrijk. Een wagen begon te tollen, waarop een ander voertuig erop in reed. De SUV van Toyota die begon te tollen, botste door de klap nog met een betonnen vangrail en kwam tot stilstand tegen de middenberm. De andere wagen belandde in de sloot.

De brandweer, politie, ziekenwagen en mug kwamen ter plaatse. De twee inzittenden van de SUV bleken lichtgewond. Ze waren op eigen houtje uit hun voertuig gekropen en stonden op de middenberm. Ze werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de Opel Astra die in de gracht belandde, bleef ongedeerd. De brandweerpost Gistel sloot de snelweg een tijd lang volledig af om de brokstukken te ruimen, gezien die over de snelweg verspreid lagen. Er ontstond een file tot het op- en afrittencomplex in Gistel.

Later werd het verkeer over de pechstrook geleid na het ruimen van de meeste brokken. Depannage Degrave kwam beide voertuigen takelen.