Tuinman gewond na aanrijding in Provincieweg Bart Boterman

25 juni 2019

13u57 0 Gistel Een 31-jarige Gistelnaar is maandagmorgen gewond geraakt aan het been tijdens werken met zijn bosmaaier in de Provincieweg in Moere.

De man was rond 9 uur de struiken langs de kant van de weg, in de rijrichting van de Torhoutsebaan, aan het onderhouden. De man stapte plots met zijn bosmaaier de straat op, maar net op dat moment passeerde een bestelwagen. De 43-jarige bestuurder, een Oostendenaar, kon de tuinman niet volledig meer ontwijken. Volgens de politie Kouter kwam het rechterbeen van de tuinman in contact met het draagrek aan de zijkant van de bestelwagen. De tuinman raakte gewond en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het AZ Damiaan in Oostende.