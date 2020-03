Trio krijgt 2 jaar cel voor diefstal van 3.000 liter diesel uit tankstation Siebe De Voogt

12 maart 2020

15u26 0 Gistel Drie Wit-Russen hebben in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 2 jaar gekregen voor een opmerkelijke diefstal in Gistel. Ze maakten een jaar geleden 3.000 liter diesel buit bij een tankstation. Uiteindelijk liepen de dieven tegen de lamp door een lekke band.

De opmerkelijke brandstofdiefstal vond begin februari vorig jaar plaats. Bij een tankstation in Gistel werd door de daders liefst 3.000 liter diesel afgetapt en overgepompt. De dieven vluchtten met een zwaargeladen bestelwagen weg via de autosnelweg, maar kregen af te rekenen met een lekke band. Toen de takeldienst hen inlichtte dat de politie op komst was, namen ze de vlucht met een andere wagen. Dzmitry T., Siarhei S. en Vitali G. liepen uiteindelijk tegen de lamp, toen ze zich samen met een Fransman bij de takeldienst aanboden om hun bestelwagen op te halen.

De Fransman bleek enkel een tolk en had niets met de feiten te maken. Het DNA van de Wit-Russen werd echter wél aangetroffen in de Ford Transit. Ook hun telefoons bevonden zich op het moment van de diefstal onder een mast in Gistel. De drie dieven stonden volgens het parket in Duitsland en Wit-Rusland al gekend voor gelijkaardige feiten. Vitali G. was de enige die vorige maand aanwezig was voor z’n proces. Hij ontkende elke betrokkenheid. “Mijn cliënt moest die bestelwagen herstellen toen hij in panne stond, maar stelde zich nooit vragen bij de pompinstallatie die in het voertuig stond”, pleitte zijn advocaat Jorn Verminck.