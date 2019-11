Toekomst stedelijk zwembad zorgt voor discussie tussen CD&V en Open Vld Timmy Van Assche

28 november 2019

15u40 0 Gistel Komt er een nieuw intergemeentelijk zwembad of niet? Een definitieve beslissing is nog niet voor morgen, maar de toekomst van het zwembad zorgde voor de nodige discussie tijdens de jongste gemeenteraad. “Het is hoog tijd om een dossier op te starten”, meent Jan Willems van oppositiepartij CD&V. “In ons bestuursakkoord staat dat we een onderzoek zullen voeren naar de toekomst. En daar zijn we nu volop mee bezig”, repliceert burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Nee, nieuw is het onderwerp in Gistel niet. Toch blijft de toekomst van het zwembad over de tongen gaan. Oppositieraadslid Jan Willems (CD&V) zet het thema weer op de politieke agenda. “Ik maak me zorgen over ons zwembad, dat maar liefst 45 jaar oud is”, begint Willems. “Het vorige stadsbestuur (waarin CD&V zat, samen met de huidige coalitiepartners N-VA en sp.a, red.) koos unaniem voor een renovatie van 400.000 euro, waarvan we 30.000 euro subsidies kregen. Onze visie was duidelijk: met deze investering kon ons zwembad de komende zeven jaar overbruggen.

“Een service”

“Maar wat volgt er dan? Een nieuw zwembad kost, zonder subsidies, zo’n 5 miljoen euro. Een oplossing is dan om met andere gemeenten samen te werken aan een intergemeentelijk bad. Dat is trouwens een tendens die we steeds vaker zien opduiken. En toch: Diksmuide, een stad met ruwweg 16.000 inwoners, heeft net zelf een nieuw zwembad geopend. Veurne, dat met 12.000 inwoners aanleunt bij Gistel, heeft de grond liggen voor een nieuwe realisatie. Een zwembad is geen winstgevend project, maar het gaat hier over een service naar de inwoners. De investeringen in het Snaaskerkse voetbalveld, de buitenschoolse kinderopvang of jeugdsite Torp levert ons ook geen inkomsten op, maar zijn wel een meerwaarde. Als je ziet hoeveel zwemmers er op zaterdag trouw op post zijn, hoeveel kindjes hun eerste zwemlessen hier volgen en hoeveel scholen hier komen sporten, dan is er zeker een draagvlak.” Willems verwijst naar de circa 60.000 zwembeurten per jaar.

Het raadslid verwijst ook naar een eerder interview met sportschepen Dries Depoorter (Open Vld) in deze krant. Hij stelde toen dat intergemeentelijk overleg gemakkelijker kan verlopen, gezien de liberalen ook in buurgemeenten Oudenburg en Ichtegem mee aan het roer staan.

“Gesprekken lopen”

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) reageert op het betoog van Willems. “Eerst en vooral: we doen niet mee aan de populistische praat van CD&V zonder concreet voorstel. Waar bleef het initiatief van CD&V, toen ze in de vorige legislaturen in zowel Gistel, Oudenburg en Ichtegem CD&V een burgemeester hadden?”, prikt Defreyne. “In de aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar, waren wij de enige met een duidelijk voorstel. ‘Alleen door een samenwerking met buurgemeenten Koekelare, Oudenburg en Ichtegem - die voor meer dan 40 procent van ons zwembad gebruik maken - is het jaarlijks exploitatieverlies van 400.000 euro en de zware miljoeneninvestering voor een nieuw zwembad draagbaar’. En dat hebben we zo ook in ons bestuursakkoord opgenomen, meer bepaald onder punt 178. Daarin staat duidelijk dat we in eerste instantie in overleg met onze buren zoeken naar een oplossing en mogelijke subsidies bekijken. Lukt dat echter niet, dan kunnen de relatief dichtbije zwembaden van Oostende en Middelkerke soelaas bieden, bijvoorbeeld door onze inwoners te subsidiëren om daar te gaan zwemmen. Met die twee denkpistes houden we een alternatief achter de hand – we willen dan ook een doordacht beleid voeren. Vandaag wordt er dus gesproken op het niveau van burgemeesteroverleg. Terloops: ons nieuw diensthoofd sport- en cultuurcentrum is ook nog maar net aangesteld. De bevoegde schepen zal eerst met het diensthoofd een grondige evaluatie doen, zodanig dat we onderbouwd kunnen handelen.”