Toekomst domein Sophoras twistappel in gemeenteraad: “Restauratie is gewoon te duur” Timmy Van Assche

05 juli 2019

12u34 0 Gistel Op de gemeenteraad werd stevig gediscussieerd over de toekomst van domein en villa Sophoras. Het stadsbestuur wil de villa slopen en het domein omvormen tot een park. Oppositiepartijen CD&V en Groen vinden dat er te weinig onderzoek is gevoerd naar de toekomst van de villa. “Dit is onverantwoord bestuur”, meent raadslid Cool (CD&V). “Show me the money: de villa restaureren kost gewoonweg te veel geld”, houdt burgemeester Defreyne (Open Vld) voet bij stuk.

Eind mei besliste het stadsbestuur om een sloopvergunning te verlenen voor de villa Sophoras in de Ellestraat. De stad wil het volledige domein omvormen tot een openbaar park. De villa zelf, gebouwd na de Eerste Wereldoorlog en daarna ook enkele keren verbouwd, verkeert op vandaag in slechte staat. Volgens de coalitie zou de restauratie 1 tot 2 miljoen euro kosten. De stad kondigde aan in dialoog te willen treden met de inwoners over wat er in de plaats van de villa moet komen – zelf denkt het stadsbestuur aan een kleine cultuurzaal of kiosk. Nu de beroepsprocedure bijna afloopt, zetten CD&V en Groen de toekomst van het domein en de villa op de agenda van de gemeenteraad. “Welk onderzoek heeft de stad gevoerd om tot de beslissing van sloop te komen”, wil Kimberly Maenhoudt (Groen) weten. “Het is vreemd dat je eerst beslist om de villa af te breken en pas daarna met de inwoners te communiceren over de toekomst. Vergeet niet: activiteiten in het park organiseren, brengt ook extra verkeer en dus meer lawaai met zich mee. Hoe kijken mensen daar tegen aan? We vernemen dat er plannen zijn voor een kiss & ride-zone aan de kant van het Sint-Godelievecollege. Maar ook dat trekt extra wagens aan.”

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) repliceert: “Het park zal in het teken staan van vrije tijd. In het domein staan waardevolle bomen en die zullen we behouden – (knipoogt) dat zullen ze bij Groen graag horen, hé. Over een kiss & ride-zone is nog helemaal niks beslist. Ik benadruk dat we een groene verbinding willen maken tussen de kerk, bibliotheek en Oostmolensite. Kijk, tijdens de verkiezingscampagne deed ik 5.000 huisbezoeken en deelde ik onze folder uit. Daarin stond duidelijk dat we geen gemeenschapsgeld gaan uitgeven aan zinloze restauraties van vervallen gebouwen. Ook dát is communicatie. Wij komen ons programma na.”

“Wie gaat dat betalen?”

Oppositieraadslid Annie Cool (CD&V) ging daarop door. “De verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 is geen vrijgeleide om zonder onderzoek een waardevol pand af te breken. Dit is onverantwoord bestuur: iedereen heeft het recht te weten wat de afwegingen en mogelijkheden van het historische pand zijn. Als de stad er nieuwe infrastructuur wil optrekken, moet er ook een stedenbouwkundige vergunning zijn. We vragen ons af of dit project volgens de spelregels van ruimtelijke ordening verloopt. In het verleden werden historische panden zoals de dekenij, Godelieveherberg en Oostmolen wel gerestaureerd. En ook al was hier veel werk aan, kijk eens wat een mooie projecten dat zijn.”

Ook hier ging burgemeester Defreyne tegen in. “Daar zeg je iets: de dekenij, Godelieveherberg en Oostmolen zijn beschermde gebouwen, maar dat is villa Sophoras helemaal niet. De restauratie van die opgesomde projecten kostte tussen de 700.000 en 900.000 euro, maar zijn kleiner dan Sophoras. De villa restaureren zou flink boven de 1 miljoen euro uitvallen, dat bevestigen ook informele gesprekken met een architect. De kritiek van CD&V op ons eerder voorgestelde beleidsplan van 242 punten luidde: ‘wie zal dat allemaal betalen.’ Wel, wie zou die fikse koste van de restauratie van Sophoras betalen? Show me the money, mevrouw Cool. Wij kregen een mandaat van de kiezer en maken een weloverwogen, realistische keuze. We zullen de inwoners inspraak geven in de toekomst.”