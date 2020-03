Tijdelijk geen controles op blauwe schijf: “Als je wil dat mensen thuis blijven, moet je ze niet beboeten op langparkeren” Timmy Van Assche

19 maart 2020

14u58 0 Gistel Opvallende maatregel in het centrum van Gistel. Daar worden de controles op het leggen van de parkeerschijf in de blauwe zone opgeschort. En daar is een logische uitleg voor.

De blauwe zone in de centrumstraten en Markt bestaat al zo’n vijftien jaar, maar de jongste jaren waren er nauwelijks nog controles. Op verzoek van onder meer de lokale handelaars werd er opnieuw extra gecontroleerd op het leggen van de parkeerschijf. Zo kwam er meer rotatie en vrije parkeerplaatsen in het centrum.

Nu worden de controles op het leggen van de blauwe schijf tijdelijk opgeschort. “Tijdens deze coronacrisis willen we dat de mensen zo veel mogelijk thuisblijven en van thuis uit werken. Dan moeten we niet verwachten dat ze verscheidene keren per dag naar hun auto gaan lopen om de blauwe schijf te verleggen”, legt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) uit. “Daarnaast zijn ook heel wat winkels gesloten. Het zou heel erg zijn om mensen te beboeten omdat ze lang geparkeerd staan, net omdat ze thuis blijven.” De handelaars die nog open zijn, laten alvast weten dat er nog voldoende parkeerruimte is.

Aanvullend geeft de burgemeester nog mee dat de ophaling van restafval, pmd en karton kan blijven doorgaan. Ook glasbollen worden geleegd. Dat geldt niet voor kledijcontainers: die worden niét geledigd.