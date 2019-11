Tieners riskeren 40 maanden cel voor mislukte ripdeal: “Blijkbaar is dat normaal voor jongeren, zeker in Bredene en Oostende” Mathias Mariën

07 november 2019

17u16 8 Gistel Twee 19-jarigen uit Bredene riskeren 40 maanden gevangenisstraf voor een mislukte ripdeal en twee andere afpersingen. Toen ze in Snaaskerke een drugskoerier wilden bestelen, vuurde Oskar P. twee keer met een alarmpistool. “Het is een verontrustende tendens dat ripdeals blijkbaar normaal zijn voor jongeren, zeker in Bredene en Oostende”, sprak de procureur streng.

De feiten dateren van 8 juni. Een Nederlandse drugskoerier met potentiële kopers afgesproken in de Sprookjeswijk in Snaaskerke bij Gistel. Younes T. (25) besefte op een bepaald moment dat er iets zou gebeuren en probeerde weg te vluchten. De dealer sprong in zijn voertuig, maar crashte even verderop tegen een paal. Om te ontkomen van zijn belagers en politie sprong hij zelfs in het kanaal. Hij kon wel snel ingerekend worden. In zijn Skoda Fabia vonden de speurders 237 gram cannabis. Voor zijn rol als drugskoerier vorderde het parket 30 maanden effectieve celstraf en een verbeurdverklaring van 33.000 euro. De Nederlander liet verstek gaan voor zijn proces.

Verontrustende tendens

De politie kreeg al snel twee 19-jarigen als verdachten in het vizier. Oskar P. en Michel V. bleken bovendien ook in aanmerking te komen voor twee gewapende afpersingen begin juli in Bredene. “Het is een verontrustende tendens dat ripdeals blijkbaar normaal zijn voor jongeren, zeker in Oostende en Bredene”, sprak de procureur. Het Openbaar Ministerie hekelde bovendien het ‘patsergedrag’ en de gangstermentaliteit van de beklaagden. “Die koerier kon zich evengoed doodrijden tegen die paal.” Beklaagde Oskar P. bekende dat hij twee schoten loste met zijn alarmpistool, maar vuurde naar eigen zeggen in de lucht bij wijze van waarschuwing. Beide tieners riskeren 40 maanden effectieve opsluiting. De verdediging drong aan op een strenge werkstraf, omdat de jongeman in de gevangenis alleen maar meer slechte vrienden leert kennen. “Hij zou er zeker niet beter uitkomen”, zegt zijn advocaat. Zijn kompaan hoopt op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Beide beklaagden vroegen wel de vrijspraak voor een poging tot afpersing, toen een koppeltje na een vrijpartij werd lastiggevallen op een parking. Op 15 oktober werd Oskar P. al veroordeeld tot vier maanden effectieve celstraf voor smaad en weerspannigheid. De jongeman van Poolse origine spuwde in het gezicht van een agent en ondertekende zijn verhoor met HWDP (chuj w dupe policji), het Poolse equivalent van ‘All Cops Are Bastards’ (ACAB). Vonnis op 5 december.