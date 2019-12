Tieners krijgen 37 maanden cel voor mislukte ripdeal: dealer ontkomt door in kanaal te springen Siebe De Voogt

05 december 2019

12u31 0 Gistel Twee 19-jarigen uit Bredene hebben 37 maanden cel gekregen voor een mislukte ripdeal en een geval van afpersing. Oskar P. vuurde met een alarmpistool twee schoten af, toen hij en z’n kompaan in Snaaskerke een dealer wilde bestelen. De Nederlander kon ontkomen door in het kanaal te springen.

De feiten dateren van 8 juni. Een Nederlandse drugskoerier had die dag met potentiële kopers afgesproken in de Sprookjeswijk in Snaaskerke bij Gistel. Younes T. (25) besefte op een bepaald moment dat er iets zou gebeuren en probeerde weg te vluchten. De dealer sprong in zijn voertuig, maar crashte even verderop tegen een paal. Om te ontkomen van zijn belagers en politie sprong hij zelfs in het kanaal. Hij kon wel snel ingerekend worden. In zijn Skoda Fabia vonden de speurders 237 gram cannabis. Voor zijn rol als drugskoerier kreeg de man donderdagmorgen 2 jaar cel. Zo’n 33.000 euro aan drugsgeld werd verbeurd verklaard.

Twee verdachten

Voor de mislukte ripdeal kreeg de politie al snel twee 19-jarigen uit Bredene in het vizier. Oskar P. en Michel V. bleken ook in aanmerking te komen voor twee gewapende afpersingen begin juli in Bredene. “Het is een verontrustende tendens dat ripdeals blijkbaar normaal zijn voor jongeren, zeker in Oostende en Bredene”, sprak de procureur. Het Openbaar Ministerie hekelde bovendien het ‘patsergedrag’ en de gangstermentaliteit van de beklaagden. “Die koerier kon zich evengoed doodrijden tegen die paal.” Beklaagde Oskar P. bekende dat hij twee schoten loste met zijn alarmpistool, maar vuurde naar eigen zeggen in de lucht bij wijze van waarschuwing. Beide tieners kregen donderdagmorgen een effectieve celstraf van 37 maanden. Het duo werd wel vrijgesproken voor een poging tot afpersing van een koppeltje dat na een vrijpartij lastig gevallen werd op een parking.