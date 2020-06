Tickets Guido Belcanto en Vlaanderen Feest ook volgend jaar geldig Timmy Van Assche

26 juni 2020

09u32 0 Gistel Zanger Guido Belcanto zou in het kader van Vlaanderen Feest optreden in zaal Zomerloos op zaterdag 27 juni. Door het coronavirus wordt het optreden naar volgend jaar verschoven.

Fans hoeven niet te wanhopen: Belacanto en zijn begeleidingsgroep Het Broederschap komen op zaterdag 26 juni 2021 alsnog naar Gistel. De toegangsprijs van 5 euro blijft dezelfde. Wie al tickets heeft gekocht, kan ze volgend jaar gewoon gebruiken. Wie toch zijn of haar geld terug wil, kan contact opnemen via Helga.Plaetevoet@gistel.be. Via de site webshopgistel.recreatex.be kan je nu al tickets kopen voor volgend jaar. Ook voor kaarten voor de lezing van advocaat Jef Vermassen (8 oktober, 19.30 uur) en theater Het Prethuis (28 november, 20 uur) kan je op hetzelfde adres terecht.