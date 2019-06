The Rainbows en Kira Corner krijgen fanclub in dorpscafé Molenhof: “Leven in de brouwerij brengen” Timmy Van Assche

06 juni 2019

15u41 0 Gistel In Molenhof, het bekende dorpscafé van Moere, werden twee fanclubs opgestart: eentje voor coverband The Rainbows en andere voor zangeres Kira Corner, allebei afkomstig uit Koekelare.

Net als het cultureel centrum van Moere is Molenhof het kloppend hart van de Gistelse deelgemeente. “We willen nóg meer leven in de brouwerij brengen en daarom richten we twee fanclubs op”, vertellen Delia Verhelst en Nadine Debruyne van Molenhof. “We baten de zaak al vijftien jaar uit en vormen de thuis van zo’n tien verenigingen en clubs. We willen de artiesten een duwtje in de rug geven en regelmatig optredens organiseren. Wie weet lassen we ooit wel een busje in naar hun optredens.” The Rainbows is de coverband van Willy Ramboer, die vorig jaar te zien was in The Voice Senior. Etienne Steen, Ronny Plaetevoet en Gilbert Oreel vervolledigen de groep. The Rainbouws brengen nummers van onder meer Dire Straits, Pink Floyd, CCR en Eagles. “Onze band werd in 1966 opgericht en na een sabbatperiode kwamen we 25 jaar geleden opnieuw samen, weliswaar in een andere bezetting. Maar ik ben altijd de frontman gebleven”, zegt Willy. Kira Corner, de artiestennaam van Chiara Galle, krijgt eveneens een fanclub. “Samen met toetsenist Peter De Langhe vorm ik The Make Covers. Ik zing al van mijn 12 jaar en het aantal boekingen neemt steeds toe. Samen met Peter breng ik schlagers, rock en dance. Het is ontzettend leuk dat het dorpscafé ons met een fanclub wil steunen.”