Terwijl oma ijsje koopt, wordt kleindochter (6) aangereden door auto Bart Boterman Timmy Van Assche

13 augustus 2020

18u38 0 Gistel In de Congolaan in Gistel, ter hoogte van het speelpleintje naast het Administratief Centrum, is donderdag rond 16 uur een meisje van 6 jaar aangereden door een wagen.

Volgens getuigen was het meisje samen met haar oma net een ijsje gaan halen, omdat de ijskar er zou halt houden. Toen de oma aan het betalen was, stak het meisje de baan over en werd ze door een passerende auto aangereden. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht het meisje over naar het ziekenhuis. Volgens de politie Kouter vallen de verwondingen van het slachtoffer mee. Er is in geen geval sprake van levensgevaar.