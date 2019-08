Tent voor Feest in’t Park staat al recht, nu nog aftellen tot vrijdag Bart Boterman

26 augustus 2019

19u10 1 Gistel Onder de Gistelse kerktoren staat sinds maandagavond een grote feesttent te pronken. De tienkoppige crew van de organisatie M-Pact brengt namelijk alles in gereedheid voor het jaarlijkse Feest in’t Park van komend weekend.

“Op vrijdag 30 augustus staat de coverband De Toape Geraapte op de affiche, een achtkoppige coverband. Daarna is DJ QBee aan de beurt. Op zaterdag is het rocken met Higher Octane en vervolgens feesten met de partyband Edje Ska en de Pilchards, een groep met reeds tien jaar ervaring in het vak. Ook zaterdag is er een afterparty, met klassiekers gebracht door onze crewleden”, zegt organisator Philip Struelens.

Het evenement is volstrekt gratis en vindt telkens plaats tussen 20 uur ‘s avonds en 2 uur ‘s nachts. Jaarlijks komen zo’n 400 bezoekers richting het festival. “We brengen de komende dagen alles in gereedheid en zien het volledig zitten. Iedereen is welkom”, besluit Philip.