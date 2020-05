Tennis- en padelclub Ghistelehof maakt zich op voor heropening: “Iedereen snakt ernaar om een balletje te slaan” Timmy Van Assche

13u16 0 Gistel Heuglijk nieuws voor de sportfanaten. In de Zomerloosstraat 48 mag tennis- en padelclub Ghistelehof opnieuw de deuren openen. Er kan weliswaar voorlopig alleen maar één-tegen-één gespeeld worden. “Voor de ‘verloren’ maand april hebben we een compensatieregeling voor onze leden voorzien”, klinkt het.

De exitstrategie is ingezet en daardoor mogen bijvoorbeeld tennisclubs stilaan weer hun deuren openen, weliswaar onder strikte regels. In Gistel maken ze zich op om vanaf 4 mei het racket opnieuw ter hand te nemen. Tennis- en padelclub Ghistelehof, met Jesse Van Houte als voorzitter en Yves Vierin als mede-eigenaar, is er alvast klaar voor. “Alles is in gereedheid gebracht om spelers te ontvangen. Zo is er op elk speelveld handgel aanwezig en zal ook iemand van de club ter plaatse zijn om ervoor te zorgen dat de regels van social distancing worden nageleefd”, vertelt Jesse. “Tennis Vlaanderen zal ook controles uitvoeren. Het is alvast duidelijk: zowel in padel als klassiek tennis mag er enkel één-op-één worden gespeeld. Het sanitair mag evenmin gebruikt worden. Spelers komen op de club aan, werken hun partij af en moeten weer vertrekken. Het zijn inderdaad strikte regels, maar alleen zo kunnen we opnieuw openen. Normaal gezien wordt padel inderdaad twee-tegen-tweel gespeeld, maar we hebben enkele richtlijnen ontvangen om het spel toch aantrekkelijk te maken.”

Compensatie

Ghistelehof telt in totaal 700 clubleden. Vanaf maandag mogen zij dus terugkeren, losse en niet-geregistreerde spelers moeten nog even geduld uitoefenen. Al kunnen zij zich ook gewoon lid maken en vervolgens genieten van een potje tennis of padel. “Geloof me, we krijgen heel wat berichten van spelers die er echt naar snakken om een balletje te slaan”, vervolgt Jesse. “Voor onze abonnementhouders hebben we een compensatieregeling uitgewerkt. We hebben de tarieven herberekend voor de maand april, waarin niet kon gespeeld worden. Daardoor kregen ze een stukje lidgeld terugbetaald. Een twee compensatie zal eruit bestaan om onze tennisvelden buiten langer open te houden. Terwijl die normaal gezien eind september sluiten, zal dat nu pas voor midden of eind oktober zijn – afhankelijk van het weer natuurlijk.” Ghistelehof telt in totaal tien tennisvelden – waarvan vier binnen – en zes padelterreinen.

Niet stil gezeten

De maand april mag dan wel volledig in het water zijn gevallen, toch zaten ze bij Ghistelehof niet stil. “We hebben van die tijd gebruik gemaakt om enkele opfrissingswerken uit te voeren aan de parking en omheining. Onze omgeving ziet er bijvoorbeeld een stuk groener uit. Al die werken zijn anders moeilijker uit te voeren als er dagelijks heel wat spelers over de vloer komen.”