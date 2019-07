Techniekacademie blijft ook de komende jaren plaatsvinden in Gistel Timmy Van Assche

04 juli 2019

18u12 2 Gistel Het stadsbestuur sluit een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met hogeschool Vives voor de organisatie van de populaire techniekacademie . De nieuwe overeenkomst loopt van 2020 tot 2025. Dat laat bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a) weten.

Het stadsbestuur van Gistel neemt al sinds 2014 jaarlijks deel aan het project van de tienertechniekacademie voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. “In 2018 startten we dan met de junior techniekacademie voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar”, zegt Vinckie. “De techniekacademie is een groot succes in Gistel en zelfs heel West-Vlaanderen.”

Vives is voor de provincie West-Vlaanderen initiatiefnemer voor het project van de techniekacademie. “Het initiatief kan je vergelijken met een academie voor muziek, of woord en kunst, maar dan voor 'techniek'. De opzet ervan is de stimulatie van de ‘technische geletterdheid’ van de jongeren. De directeurs van het Sint-Godelievecollege en van het Atlas atheneum stellen opnieuw hun lokalen ter beschikking om er de lessen te laten plaatsvinden. Aan het einde van de lessen voorziet de stad een diploma-uitreiking en een korte receptie in de school.”