Te oud en te duur: zwembad van Gistel sluit in 2021, maar stadsbestuur ontvouwt al meteen toekomstplannen Timmy Van Assche

01 oktober 2020

21u46 10 Gistel De knoop is doorgehakt: het stedelijk zwembad van Gistel sluit op 30 juni 2021 definitief. Een beslissing waar rede het van sentiment haalt, zo haalt het schepencollege aan. “ Een moeilijke noot om kraken, maar een weloverwogen beslissing”, verwoordt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). Doorslaggevend zijn de slechte staat van de zwemkom en het jaarlijkse exploitatietekort. Met de ruimte die straks vrijkomt, heeft de stad al toekomstplannen. De focus ligt op cultuur en vrije tijd.

De toekomst van het bad, gebouwd in begin jaren zeventig, is een vraagstuk dat enkele keren per jaar in de schoot van de lokale beleidsmakers wordt gegooid. Nu is het lot bezegeld: tegen de zomer van 2021 gaat de stop uit de bad.

Het schepencollege benadrukt dat verscheidene elementen tot de beslissing hebben geleid, vooral het financiële. “Water- en (sport)infrastructuurbedrijf Farys, sinds 2012 beheerder van het zwembad, heeft al voor 500.000 euro investeringen en herstellingen uitgevoerd, waaronder onlangs een grondige vernieuwing van het dak. De laatste jaren was ons zwembad meermaals voor lange tijd gesloten. Farys zelf verwacht op korte termijn zelfs nog meer onheil met versleten afvoer- en aanvoerbuizen, betonrot en verouderde centrale verwarming”, duidt burgemeester Defreyne.

De jaarlijkse verliespost van 360.000 euro krijg je op den duur niet meer uitgelegd Burgemeester Gauthier Defreyne

“We noteren daarnaast een jaarlijks exploitatietekort van maar liefst 360.000 euro. Dat geld gaat vooral naar personeel en onderhoud. De gemakkelijkste oplossing is als bestuur de ogen sluiten en het verlies bijpassen. Dit getuigt evenwel niet van behoorlijk bestuur en krijg je op den duur niet meer uitgelegd. Voor een soortgelijke reden sluit ook Kortemark volgend jaar zijn zwembad. Een nieuw bad? Dat kunnen wij alleen niet betalen. We zouden onze kerntaken niet eens meer kunnen uitvoeren. Een bad van 25 meter kost al snel 6 miljoen euro. Onze buurgemeenten Oudenburg, Koekelare en Ichtegem toonden geen interesse in een gezamenlijke nieuwbouw om financiële redenen.”

Toelage voor Gistelnaars

Het Gistelse zwembad trekt voornamelijk scholen aan en pas in tweede instantie verenigingen en individuele sporters. “Sinds 2014 is een algemene dalende trend merkbaar bij de individuele zwemmers, waarvan 64,61 procent Gistelnaar is. Het schoolzwemmen blijft met 63 procent Gistelse kinderen ongeveer gelijk”, gaat de burgemeester door.

“In Oostende (eind dit jaar) en Middelkerke (volgende zomer) openen binnenkort nieuwe zwembaden, Diksmuide ging hen onlangs nog voor. Tegelijk broeden Torhout en Bredene ook op zwembadplannen. We gaan nu een plan uitwerken om individuele zwemmers, scholen en verenigingen tegemoet te komen in de toegangsgelden in andere zwembaden, schoolbusvervoer en het aankopen van zwemuren voor verenigingen. Gesprekken met Middelkerke zijn bijvoorbeeld al gestart.” Verder zal Gistel 30 euro van de kostprijs tegemoet komen voor elk kind uit de eigen stad dat voor het eerst zwemles volgt. “De stad plant ook individuele gesprekken om de subsidiemodaliteiten toe te lichten”, vult schepen van Sport Dries Depoorter (Open Vld) aan.

Voor het zwembadgebouw is in de toekomst een nieuwe rol weggelegd. “Na sluiting van het bad is een ruimte beschikbaar van 1.500 vierkante meter, bestaande uit een cafetaria, zwembad, kleedkamers, gangen, lokalen en toiletten. Ze krijgen een herbestemming tot moderne gemeenschapszaal, vergaderlokalen voor verenigingen en de muziekschool”, belooft Defreyne.

Jeugdhuis

“In de lokalen waar de muziekschool wordt gehuisvest, zullen beginnende muziekgroepen kunnen repeteren. Jeugdhuis Uzuz, dat al sinds februari geen vaste stek meer heeft, mag zijn intrek nemen in de cafetaria. De huidige concessie wordt straks in goede verstandhouding beëindigd.” Het probleem van de te kleine keuken en materiaalberging in evenementenhal Zomerloos wordt ook aangepakt. De foyer wordt omgevormd tot een volwaardige ontvangst- en receptieruimte. Een architect zal een concreet plan uitwerken met daarbij een timing en exacte kostprijs.

Verhuiscarrousel

Met de sluiting van het zwembad en de nieuwe toekomstplannen wordt een hele verhuiscarrousel op gang getrokken. “In ons bestuursakkoord kondigden we al een reorganisatie van de administratie aan. De diensten die het meest met de Gistelnaar in contact komen, zijn op de gelijkvloerse verdieping van het Administratief Centrum gepland. De dienst Omgeving, nu nog op de eerste verdieping, verhuist naar de lokalen van de wijkpolitie. Die neemt op zijn beurt zijn intrek in het Oud Stadhuis in de Hoogstraat, erg zichtbaar en pal in het centrum. Na de aanwerving van nieuwe wijkinspecteurs in 2019 is dit een volgende stap naar meer blauw op straat.”