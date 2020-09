Sylvie vernoemt webshop met retrokledij naar haar dochtertje: “Stiekem droom ik ook van een ‘echte’ LadyPippa-winkel” Timmy Van Assche

25 september 2020

11u20 0 Gistel ‘LadyPippa’. Dat is de naam van de nieuwe kledingwinkel van de Gistelse Sylvie Spruytte (33) waarbij ze op het internet retrokledij verkoopt. Denk daarbij vooral aan kleedjes, broeken, truien of rokken met prints die je terugbrengen naar de jaren vijftig, zestig en zeventig. “Ik wou een webshop lanceren die anders is dan de andere online winkels”, is Sylvie enthousiast.

De coronacrisis biedt ook mogelijkheden, vooral voor wie op het internet actief is. Eén op drie Belgische winkelketens zag haar online omzet tijdens de coronacrisis stijgen. Ook kleine zelfstandigen noteren meer winst in tijden waarin ‘funshoppen’ naar het achterplan is verschoven.

Sylvie Spruytte uit de Koolaerdstraat waagt zich ook op de online markt met haar eigen kledingwebshop: ‘LadyPippa’, zo heet de winkel. Maar zeg niet zomaar ‘kledij’ tegen haar aanbod. “Ik focus me op de zogenaamde ‘retro look’, waarbij kleedjes, blouses, rokken en jurken opvallende prints uit jaren vijftig, zestig en zeventig hebben. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen met bloemen, vogels of zelfs krabbetjes. Ik bouw een collectie uit met daarin voor elk wat wils. (lacht) Ook al zou ik willen, ik ga bewust niet té extreem in de ontwerpen. Ik ben helemaal verknocht aan deze stijl en wil dat ook uitdragen naar een breed publiek.”

VTM-telenovelle ‘Lisa’

Onder de merken zien we enkele bekende namen terug, zoals Only. “Het merk Zilch zal veel aan populariteit winnen”, weet Sylvie. “Zij mochten namelijk de styling verzorgden van de nieuwe VTM-telenovelle ‘Lisa’. Daarin zien we bijvoorbeeld actrice Hilde De Baerdemaeker outfits van het merk dragen. En ja, ik heb exact dezelfde kledij van Zilch hier liggen. Met bijvoorbeeld Who’s That Girl hebben we ook een Belgisch merk in de aanbieding.”

In juni behaalde ik het getuigschrift websites en webshops bouwen, en ik besloot de sprong te wagen Sylvie Spruytte

Sylvie combineert haar webshop met haar werk in het Atheneum van Nieuwpoort. “Ik wou tegelijk ook iets voor mezelf beginnen dat makkelijk te combineren is met mijn vaste job op school. Ik volgde een avondopleiding bij CVO Scala om websites en webshops te bouwen. In juni behaalde ik hiervoor het getuigschrift en besloot ik de sprong te wagen. Eerder al had ik een avondopleiding mode achter de rug, wat netjes bij elkaar aansluit. De naam van de shop? Dat is een verwijzing naar ons dochtertje. 3 jaar geleden werd ik mama van een mooie dochter Pippa. Na een rondvraag bij collega’s en medecursisten koos ik voor die naam.”

Pop-up?

In haar onderneming krijgt Sylvie de volle steun van vriend Randy Vergote. “(glundert) Hoe hij me hierin motiveert, is ongelooflijk fijn. Op dit moment verwerk ik alle bestellingen eigenhandig van thuis uit. Mensen kunnen hier ook kleding komen passen, weliswaar op afspraak. Stiekem droom ik van een fysieke winkel of een pop-up, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Het moet allemaal financieel haalbaar blijven. Ook wil ik kinderkledij in dezelfde stijl aanbieden. Nu, via Facebook en Instagram loopt de promotie alvast prima. Ook de verkoop loopt goed, ik mocht zelfs al enkele bestellingen uit het buitenland noteren.”

Alle info: www.ladypippa.be.