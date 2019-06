Studenten Sint-Godelievecollege blikken terug op geslaagd festival Da’Kan Timmy Van Assche Bart Boterman

18 juni 2019

21u53 6 Gistel De studenten 6STW van het Sint-Godelievecollege richtten met succes festival in over burgerschap en participatie, getiteld Da’Kan.

In een luchtig festivalsfeertje werd een gezonde dosis kritisch denken, openheid, rechtvaardigheid en expressie aan de dag gelegd. Naast workshops en zogenaamde inleefervaringen, waren er ook tal van boeiende babbels over bijvoorbeeld media en fake news, duurzame voeding en kledij, armoede, vluchten, recht en biodiversiteit. Het festival kaderde ook in de eindtermen van de studenten. Het geheel werd knap vormgegeven en de studenten mogen terugblikken op een prima organisatie. Zo’n 200 bezoekers daagden op voor een boeiende avond.