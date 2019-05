Studenten Petrus & Paulus West maken voor CM demonteerbare voedings- en bewegingsdriehoek Timmy Van Assche

29 mei 2019

19u02 0 Gistel Zes leerlingen van de studierichting industriële houtbewerking en schilderen-decoratie staken een knappe voedings- en bewegingsdriehoek ineen. Ze zal door de CM worden gebruikt om uit te lenen aan scholen en organisaties in de regio. “Omdat de driehoeken demonteerbaar zijn, kan iedereen ze makkelijk ontlenen.”

Een tijdje terug herdacht het Vlaams Instituut Gezond Leven het concept van de bekende voedingsdriehoek en kwam door nieuwe inzichten tot een volledig nieuw inhoudelijk ontwerp over gezonde en evenwichtige voeding. CM Oostende vond in de school West Petrus & Paulus een partner om zowel de vernieuwde voedingsdriehoek, als de bewegingsdriehoek uit te werken in een groot toonbaar model. “Deze driehoeken gaan door onze dienst gezondheidsbevordering van CM Oostende als didactisch materiaal worden gebruikt bij de vele voordrachten over gezonde en evenwichtige voeding”, vertellen Annick Slabbaert en An Casteleyn van CM. “Deze voedings- en bewegingsdriehoek gaan ook door scholen, organisaties en verenigingen ontleend kunnen worden. Net omdat ze demonteerbaar zijn, kunnen ze makkelijker verplaatst en dus ontleend worden.” Laatstejaarsstudenten industriële houtbewerking Elian Labens, Kendryck Jooris en Thomas Broucke maakten met mdf-hout de ontwerpen. Doné Devos, Kenny Vanleenhove en Catharina Verburgh verzorgden het schilderwerk.