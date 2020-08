Studenten met herexamens kunnen terecht in zaal Zomerloos Timmy Van Assche

05 augustus 2020

15u57 2 Gistel Tijdens de maand augustus richt de stad opnieuw een ruimte in vrijetijdscentrum Zomerloos in als studieplek. Vooraf reserveren is niet nodig.

Met het warme weer in het vooruitzicht zijn herexamens zeker een uitdaging. “Veel studenten hebben nood aan een rustige, koele omgeving en bondgenoten tijdens het studeren. Het stadsbestuur komt hier graag aan tegemoet. De Gistelse studenten hadden in juni al de kans om te studeren in vrijetijdscentrum Zomerloos. Het is jammer voor de studenten die herexamens hebben, maar fijn dat ze de kans hebben om in stilte te studeren”, zegt schepen van Jeugd Ann Bentein (Open Vld).

De studenten kunnen blokken van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 20 uur tijdens de week. Op zaterdag van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur en op zondag van 8 tot 12 uur. Ze hoeven niet op voorhand te reserveren maar moeten zich wel altijd aan- en afmelden. “Dit is belangrijk in het kader van de contact tracing en het beperkt aantal plaatsen. De veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus worden in acht genomen: tafels en stoelen worden regelmatig ontsmet en op veilige afstand van elkaar geplaatst. Ook het sanitair wordt geregeld ontsmet. We vragen ook om eigen eten, drinken en verlengkabel mee te brengen. De studenten kunnen gebruik maken van de koelkast in het lokaal. Gratis wifi is aanwezig.”