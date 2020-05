Stripfestival 2020 komt er niet Timmy Van Assche

05 mei 2020

20u45 0 Gistel Er komt dit jaar geen Stripfestival in Middelkerke. Dat laten de organisatoren weten. “De veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en signerende tekenaars komt op de eerste plaats.”

Normaal gezien vindt elke zomer in Middelkerke het stripfestival plaats. Dit jaar stond de editie gepland van 17 juli tot 9 augustus. Maar het coronavirus is ook nu weer de spelbreker. “De veiligheid van onze bezoekers, geliefde tekenaars en festivalmedewerkers komt in deze moeilijk periode op de allereerste plaats. Sommige tekenaars hebben al (ruim) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zoals Paul Geerts, Eric De Rop, Eugeen Goossens, Claus Scholz, Hec Leemans, François Walthery of Jean-Pol", laat de festivalorganisatie weten.

Onder meer het houden van signeersessies blijkt een probleem. “De toe te passen ‘social distancing’ maakt het echter onmogelijk om de van oudsher zeer populaire signeersessies te laten doorgaan. Daarnaast moest de speel- en tekenhoek verdwijnen, terwijl de aanwezige kinderen in de tent zelf eigenlijk aan de spreekwoordelijke korte leiband zouden moeten. Daarnaast zijn ook de toe te passen hygiënische maatregelen in de boekenstand niet van de poes. Eigen meegebrachte boeken van thuis of andere albums voor een souvenirtekening mogen ook al helemaal niet”, verduidelijkt voorzitter Jens Cordier. “Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat de gekende en gemoedelijke schwung heel ver te zoeken zou zijn door al die levensnoodzakelijke maatregelen. Daarom slaan we na lang wikken en wegen dit jaar over en schuiven we alles door naar 2021.” Voor de echte diehards werkt de organisatie wel nog “iets speciaals” uit. “Van zodra de puntjes op de i staan, komen we hierop terug.”