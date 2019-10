Straffe buit: inbrekers stelen bedieningspanelen uit 35 landbouwmachines Bart Boterman

04 oktober 2019

17u41 0 Gistel Bij de firma Mortier Agri in de Oostendse Baan in Gistel zijn de bedieningspanelen uit maar liefst 35 landbouwmachines gestolen. Dat moet vermoedelijk woensdagnacht zijn gebeurd.

Het is onduidelijk hoe de dieven ongezien het terrein binnendrongen. De zaakvoerders stelden vast dat de boordcomputers op professionele wijze gedemonteerd werden. De politie Kouter voert het onderzoek en stuurde ook het labo van de federale gerechtelijke politie langs om sporen te zoeken.

In twee weken tijd waren in Gistel, Jabbeke en Brugge ook tal van BMW’s het doelwit van inbrekers, waarbij middenconsoles gedemonteerd en gestolen werden. In Gistel is toen ook een boordcomputer van een tractor ontvreemd. Mogelijk is dezelfde bende nog steeds actief. Dat moet blijken uit het onderzoek.