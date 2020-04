Stormloop op heropende tuincentra blijft uit: “Ergens is het maar goed ook” Timmy Van Assche

18 april 2020

15u15 50 Gistel Veel liefhebbers van het betere verpot- en zaaiwerk keken al enkele dagen uit naar de tuincentra die eindelijk mochten heropenen in deze coronatijden. Ook de uitbaters zelf stonden paraat om de klanten om een veilige manier te ontvangen. Maar van een grote stormloop was zaterdag echt geen sprake. “Liever zo, dan een een overrompeling aan klanten, hoor”, reageert Johan Defever van het gelijknamige tuincentrum in Gistel.

Stralende zon en aangenaam lenteweer. Al van sinds de rigoureuze coronamaatregelen van kracht zijn, was dat zowat het weerbeeld. En net wanneer de tuincentra mogen heropenen, gingen ook een de Middenkust de hemelsluizen open. Eén van de handelaars die hun zaak weer mocht openen, is Johnny Watty in Roksem. Zijn bloemen- en plantencentrum in de Brugsesteenweg 142 kreeg zaterdagochtend al snel klanten over de vloer, maar een grote toestroom was er niet. “Onze specialiteit ligt vooral bij perk- en balkonplanten. De afgelopen weken hebben we online toch aardig wat werk kunnen verrichten", begint Johnny, kweker sinds 1992. “Maar oudere klanten kennen die manier van kopen en bestellen minder. Zij grijpen vooral naar de telefoon. Dat ik mijn tuincentrum weer kan openen, is een goeie zaak.” In de grote serres hangen richtlijnen uit op een A4'tje. “We raden de mensen aan om op een veilige afstand van elkaar te blijven, maar hier is sowieso plaats genoeg. Normaal gezien sta ik ook op verschillende markten, zoals die van De Haan, Wenduine en Oudenburg, maar die gaan vooralsnog niet door. En op zondagen verkoop ik ook plantjes op een camping tussen Wenduine en Blankenberge, maar ook daar kan ik op dit moment nog niet naartoe. Kortom: we spreken van een goed begin, maar ik heb wel mijn markten nodig. Ik vind het ook enigszins vreemd dat de klassieke bloemenwinkels niet mogen heropenen.”

“Liever regen”

Even verderop in Gistel zijn er twee tuincentra. Enerzijds heb je Luyckx, maar die heropent pas maandag. Tuincentrum Defever in de Zevekoteheirweg 45 is wel opnieuw open. Daar zagen ze al om 8.30 uur een handvol klanten aanschuiven. De politie kwam ook enkele keren ter plaatse om mogelijke drukte in goeie banen te leiden. Zover kwam het echter niet: ook hier kenden ze een rustige heropstart. “Liever zo dan een massa aan volk, hoor. Ergens ben ik nog blij dat het regent”, bekent zaakvoerder Johan Defever. “Bij stralend zomerweer hadden misschien veel meer mensen een bezoek aan de winkel gepland en had het een overrompeling kunnen betekenen. Nu kan iedereen in alle rust en met de nodige afstand een bezoekje plegen. Geordend, discreet: zo hoort het eigenlijk. We delen ook niet meer dan twintig winkelkarren tegelijk uit, één kar per persoon. Ik merk wel dat bezoekers weten waarvoor ze komen. Kijk, tuinieren is voor veel mensen therapie nu ze toch verplicht moeten thuis blijven. Voor ons waren het alvast spannende dagen. In amper twee dagen tijd moesten we nog tal van bestellingen afwerken, de winkel netjes inrichten en bijvoorbeeld afscherming in plexiglas voor aan de kassa’s kopen.”